توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غداً الأحد، طقس معتدل نهاراً على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف على السواحل الشمالية نهارًا ومائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.
وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.
أما عن حالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة أن يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر، فسيكون مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
القاهرة 30 19
الاسكندرية 26 18
وادى النطرون 28 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 18
دمنهور 27 19
بلطيم 25 19
مطروح 24 17
السلوم 29 16
سيوة 32 17
بورسعيد 23 18
دمياط 23 19
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 19
الاسماعيلية 29 16
السويس 28 17
العريش 24 17
رفح 24 18
رأس سدر 27 20
نخل 27 12
نويبع 31 22
طابا 28 17
كاترين 26 13
الطور 27 21
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 29 20
مرسى علم 31 24
الفيوم 32 18
بنى سويف 32 18
المنيا 32 18
أسيوط 33 19
سوهاج 34 20
قنا 36 21
الأقصر 37 23
أسوان 37 25
ادفو 37 24
أبوسمبل 35 24
الوادى الجديد 34 22
شلاتين 32 25
ابو رماد 32 24
حلايب 30 26
رأس حدربة 31 25
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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