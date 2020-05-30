“غوغل” تؤجل إطلاق “أندرويد 11” بسبب الاحتجاجات في أمريكا

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وقالت غوغل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد: ”نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال“.

وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت، الأربعاء. وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد ”قريبا“ دون ذكر مواعيد محددة.

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود يدعى جورج فلويد من منيابوليس على يد شرطي أبيض جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت، مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.