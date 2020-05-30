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ويمكن لمالكي هواتف أندرويد مع أحدث إصدار من متصفح كروم الاستفادة من الأداة من خلال الذهاب إلى موقع goo.gle/sodar لإطلاق الأداة المسماة SODAR، ولا تتطلب الأداة تنزيل أي تطبيق، إذ يكفي أن يُسمح رمز الاستجابة السريعة QR، ثم يُفتح المتصفح مع الكاميرا مع رسم يُظهر دائرة نصف قطرها متران عن الهاتف.
يُشار إلى أن الأداة تستخدم تقنية تُسمى WebXR التي تسمح باستخدام تقنية الواقع المعزز من خلال متصفحات الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تطلق أداة تستخدم الواقع المعزز للحفاظ على “التباعد الاجتماعي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.