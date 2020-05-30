كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر 3C في الصين على أن سامسونج تقدم إصدارها المرتقب Galaxy Note20 بقدرة بطارية 4300 mAh.
أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Note20 Plus ينطلق خلال شهر أغسطس بقدرة بطارية 4500 mAh، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل حول الإصدار الأصغر.
أعتمد هاتف Note20 مؤخراً في 3C في الصين، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة البيانات مع بعض التفاصيل الجديدة، حيث أكد موقع SamMobile على أن بطارية الهاتف تظهر في قاعدة البيانات بنموذج رقم EB-BN980ABY وقدرة 4300 mAh.
وتشير التوقعات إلى أن حجم البطارية في هاتف Note20 لن يختلف بشكل كبير عن إصدار PLus، حيث يأتي الإصدار الأصغر بحجم 6.7 إنش في الشاشة، بينما يتميز إصدار Plus بحجم 6.9 إنش في الشاشة، مع دعم شبكات 5G في كلا الإصدارين.
يذكر أن الموعد المتوقع للإعلان عن هاتفي Note20 و Note20 Plus هو شهر أغسطس، حيث يأتي إصدار Note20 Plus بمعدل تحديث 120Hz مع شاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-O في كلا الهاتفين، وقلم stylus، كما تقدم سامسونج نموذج بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام.
أيضاً من المتوقع ينطلق هاتفي Galaxy Note20 برقاقة معالج Exynos 992 أو Snapdragon 865 وفقاً للأسواق التي ينطلق إليها الهاتفين، كما يدعم الهاتفين تقنية الشجن السريع بقدرة 25W، مع دعم الشحن العكسي واللاسلكي، كما يختفي مدخل السماعات من كلا الإصدارين.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة 4300 mAh لبطارية هاتف Galaxy Note20 المرتقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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