شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسون يابانيون يطورون قفازات تساعد على العزف على البيانو كالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر فريق من المهندسين اليابانيين قفازات خاصة تختلف عن مثيلاتها كونها تحفظ حركة الأصابع ولا تتدخل بها بالإضافة لكونها خفيفة كما تساعد فى عمليات إعادة التأهيل الطبى، ويتكون الهيكل الخارجى الاصطناعى من هيكل عظمى خارجى يتم ارتداؤه على الجسم أو على جزء من الجسم، ليقوم الهيكل بوظيفة تنويع الحركات وتوزيعها بالإضافة لتقديم قوة للعضلات.

ويمكن أن يستخدم هذا النموذج على نطاق واسع فى عملية رفع الأوزان الثقيلة كما يمكن استخدامه فى إعادة تأهيل المعاقين وأفراد الجيش الذين يتعرضون لإصابات قد تؤثر على حركتهم، حسب سبوتنيك.

فريق المهندسين اليابانيين بقيادة نوبوهيرو تاكاهاشى، طوروا هيكلا خارجيا على شكل قفاز، يمكن من خلاله التحكم فى حركة الأصابع، فى الوقت الذى تخلو فيه هذه القفازات من أى أشياء صلبة، لتمنح الأصابع حرية كاملة فى الحركة، بحسب ما نشر موقع IEEE Transactions on Haptics.

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ويسعى القائمون على المشروع فى استغلاله باتجاهين رئيسيين الأول فى مجال إعادة التأهيل الطبى، للأشخاص الذين يعانون من الشلل أو الضمور، لتقوية اليدين.

وثانيا للمساعدة فى تعلم أنواع من الرياضة أو الفن والتى تحتاج لتحريك الأصابع بطريقة ذكية، وعلى سبيل المثال يمكن لصاحب هذه القفازات العزف على البيانو بطريقة تشبه العازفين المحترفين، من خلال تعلم بعض الحركات.

وتستطيع القفازات تأمين قوة ضغط تبلغ حوالى ثمانية نيوتن (0.8 كيلوجرام) لكل إصبع، ويسمح ذلك بتغيير اتجاه الحركة حوالى 10 مرات فى الثانية، على عكس الهياكل الصلبة، لا يقيد هذا الهيكل الخارجى الحركة ولا يتدخل حتى عند ارتدائه وعند إيقاف تشغيله.