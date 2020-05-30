شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستبدل عشرات المحررين بالروبوتات فى خدمتها الإخبارية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مايكروسوفت الاستغناء عن عشرات المحررين المتعاقدين معها واستبدالهم بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي في اختيار الأخبار، حيث قام قطاع Microsoft News بإخبار المحررين الذين يشرفون على صفحات موقع "MSN.com" ومتصفح الويب Edge بأنه لن تكون هناك حاجة إليهم بعد 30 يونيو المقبل لأن الروبوتات يمكنها الآن القيام بالعمل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فلطالما دعا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا" لاستخدام الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب بدلاً من الموظفين، ولكن يبدو أنه عندما أتيحت الفرصة كانت مايكروسوفت سعيدة للغاية للاستفادة من حل الذكاء الاصطناعي بالكامل.

ويعد MSN.com هي الوجهة الأولى للأخبار في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتزعم أنها تصل إلى 500 مليون شخص في 140 دولة، فيما يتأثر حوالي 50 موظفا في الولايات المتحدة، مع ملاحظة أنهم ليسوا موظفين مباشرين لشركة مايكروسوفت ولكنهم يعملون عبر وكالات التوظيف Aquent و MAQ Consulting، لكن في نفس الوقت هناك مخاوف من أن جودة الأخبار المقدمة ستعاني في نظام تجميع الأخبار المدفوع بالذكاء الاصطناعي ، مما يسمح بتوزيع الأخبار المزيفة والمضللة على سبيل المثال.

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وقال قطاع Microsoft Newsأنه سيستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص المحتوى وفهم "أبعاد مثل الحداثة والفئة ونوع الموضوع ومحتوى الرأي والشعبية المحتملة ثم تقديمه لمحررينا، وقال الفريق" "تقترح الخوارزميات لدينا صورًا مناسبة للاقتران بالمحتوى للمساعدة في إضفاء الحيوية على القصص، ثم يقوم المحررون بتنظيم أهم الأخبار على مدار اليوم ، عبر مجموعة متنوعة من المواضيع ، بحيث يحصل قراءنا على آخر الأخبار من أفضل المصادر ".

ومع ذلك ، تعمل مايكروسوفت على إزالة العنصر البشري ، الذي يكلف حوالي 40 دولارًا لكل ساعة، فيما قال متحدث باسم مايكروسوفت: "مثل جميع الشركات ، نقوم بتقييم أعمالنا بشكل منتظم. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمار في بعض الأماكن ، ومن وقت لآخر ، وإعادة الانتشار في أماكن أخرى. هذه القرارات ليست نتيجة الوباء الحالي ".

وتجرب العديد من شركات التكنولوجيا استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، لكن الجهود المبذولة لكتابة المقالات لم يتم تبنيها على نطاق واسع، وتعد مايكروسوفت واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا التي تجرب أشكالًا تسمى صحافة الروبوتات لخفض التكاليف، كما تستثمر جوجل أيضًا في المشروعات لفهم كيفية عملها.