تكنولوجيا: هواتف OnePlus 8 تدعم الآن تشغيل لعبة Fortnite عند 90 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة وان بلس اليوم عن دعم سلسلة هواتف OnePlus 8 لتشغيل لعبة Fortnite بأعلى معدل للإطارات في الهواتف الذكية، حيث يمكن تشغيل اللعبة عند 90 إطار لكل ثانية.

تعاون جديد يجمع بين Epic Games وشركة وان بلس، لدعم مستخدمي سلسلة هواتف OnePlus 8 الجديدة بميزة تشغيل لعبة Fortnite الشهيرة بأعلى معدل تحديث للإطارات في الهواتف الذكية.

قدمت شركة وان بلس تحديث جديد لسلسلة هواتف OnePlus 8، يدعم هذه الإصدارات بالريادة في معدل تحديث إطارات 90 إطار لكل ثانية في لعبة Fortnite، حيث تدعم أغلب هواتف الأندوريد معدل 60 إطار لكل ثانية فقط، وهو نفس المعدل الذي يقدم في الإصدارات الخاصة بمنصتي الألعاب Xbox One وPS4.

Advertisements

من جانب أخر تدعم وحدة Switch من Nintendo معدل تحديث للإطارات 30 إطار لكل ثانية في لعبة Fortnite، وتدعم أجهزة ابل من iPhone XS، و XS Max وأيضاً XR معدل تحديث 60 إطار لكل ثانية، بينما يدعم جهاز iPad Pro معدل تحديث يصل إلى 120 إطار لكل ثانية.

يذكر أن موقع GameSpot قد رصد تغيير دقة العرض إلى مستوى منخفض في كلاً من هاتفي OnePlus 8، و OnePlus 8 Pro عند تمكين معدل تحديث 90 إطار لكل ثانية في الإعدادات، لذا مع العرض الإنسيبابي والسريع للإطارات لن تأتي لعبة Fortnite بأعلى جودة عرض.

المصدر

اعلان





