تكنولوجيا: تويتر تتلقى عرض بنقل المقر الرئيسي إلى ألمانيا نتيجة للنزاع القائم مع ترامب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شبكة التواصل الإجتماعي تويتر الكثير من العقبات مؤخراً نتيجة للنزاع القائم مع ترامب، وفي إطار هذا النزاع وجه أحد مسؤولي الحكومة الألمانية دعوة لشبكة تويتر لنقل المقر الرئيسي للسوق الأوروبي.

وجه” Thomas Jarzombek” أحد مسؤولي الحكومة الألمانية دعوة لشبكة تويتر لنقل المقر الرئيسي إلى ألمانيا، حيث أكد في التغريدة التي نشرت على أن ألمانيا ستقدم لشبكة تويتر الحرية في توجيه الإنتقادات إلى الحكومة، وأيضاً الحرية في محارب الأخبار الزائفة.

كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أصدر قرار يوم الخميس الماضي لإعطاء الحكومة الأمريكية المزيد من الصلاحيات للسيطرة على منصات التواصل الإجتماعي، وذلك نتيجة للنزاع القائم بين تويتر والرئيس الأمريكي ترامب حول علامة ظهرت على إحدى تغريدات ترامب تؤكد على المعلومات الخاطئة التي ذكرت في التغريدة.

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ومن ثم بدأت شبكة تويتر الإجتماعية في تمكين نفس العلامة التي تشير إلى المعلومات الخاطئة في الكثير من التغريدات على الشبكة الإجتماعية، وهو ما أدى إلى توجيه ترامب إتهامات لتويتر بالتحيز للمحافظين، وهي نفس الإتهامات التي وجهت في وقت سابق لشبكة الفيس بوك الإجتماعية.

يذكر أن ” Thomas Jarzombek” قد أكد في التغريدة على أن ألمانيا لديها نظام تكنولوجي رائع يتوافق مع أهداف شبكة تويتر.

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