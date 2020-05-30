تكنولوجيا: كوالكوم تقدم شرائح FastConnect بميزة دعم Wi-Fi 6E وBT5.2 مع أعلى جودة في الصوتيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة كوالكوم مؤخراً عن أول شرائح مودم 6E التي تعرف بشرائح FastConnect، حيث تدعم الشرائح الجديدة Wi-Fi 6E وBT5.2 مع أعلى جودة في الصوتيات.

كانت وكالة FCC قد أتاحت في بداية هذا العام إستخدام هوائيات 6GHz لتقنية Wi-Fi، والتي عرفت بعنوان “Wi-Fi 6E”، واليوم تقدم كوالكوم اثنان من شرائح المودم الجديدة لدعم Wi-Fi 6E والتي طورت لدعم تطبيقات الهاتف بعنوان FastConnect 6900 وFastConnect 6700.

يمكن لشبكات Wi-Fi 6E أن تستخدم حتى 1200MHz وهو ما يعد توسع كبير للمعايير المستخدمة حالياً، كما أنها تقنية جديدة في الأجهزة، أيضاً يمكن أن تتوافق مع 7 من القنوات بقدرة 160 MHz، بينما تدعم هوائيات 5 GHz اثنان من القنوات فقط.

من جانب أخر يستمر العمل بهوائيات 5GHz، حيث يمكن لشريحة مودم FastConnect 6900 أن تدعم 4-stream، مع نطاق ترددي مزدوج ومتزامن DBS، مما يتيح دمج 2 في 2 في الإتصال مع 6 GHz، و2 في 2 في الإتصال مع 5 GHz، ويمكن للشريحة أن تصل إلى سرعة 3.6 جيجا بايت في الثانية.

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من جانب أخر تفتقر شريحة مودم FastConnect 6700 لنمط DBS، إلا أنها تقدم سرعة تصل إلى 2.9 جيجا بايت في الثانية من الناحية النظرية، كما تؤكد كوالكوم على أن الشرائح الجديدة ستدعم إستجابة سريعة في الإتصال بشبكات Wi-Fi 6E عند 3 مللي ثانية، وهي من المميزات التي ستدعم تطبيقات الواقع الإفتراضي.

أيضاً ستدعم التقنيات التي طورت من قبل كوالكوم نطاق 6 GHz دون أي تداخل في الترددات، كما يمكن لشرائح مودم FastConnect الجديدة من كوالكوم تحسينات في تجربة الألعاب، مع تقنية البلوتوث 5.2.

كما يمكن أن تدعم الصوتيات بالبلوتوث إلى 96 kHz، لإنتاج أعلى جودة في الصوتيات تعادل الصوتيات في السماعات المميزة بالأسلاك، أيضاً مع صوتيات aptX ستدعم الشرائح نطاق ترددي 32 kHz.

يذكر أن شركة كوالكوم تستعد لدفع النماذج الأولى من شرائح مودم FastConnect 6900 وFastConnect 6700 إلى الشركات المصنعة في وقت لاحق هذا العام، على أن تنطلق في الهواتف الذكية في 2021.

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