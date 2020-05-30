شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح تطبيقا جديدا للتعليق على الأحداث المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيس بوك تطبيق "Venue" الذي يعمل بمثابة شاشة ثانية، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على التعليقات والمحتوى حول الأحداث المباشرة في الوقت الفعلي، حيث قدمت رؤية تجريبية على فيس بوك، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل التطبيق، المسمى Venue، والذي تم إنشاؤه من جانب فريق تجربة المنتجات الجديدة على فيس بوك، عندما يشاهد المستخدمون الرياضة أو أحداث البث المباشر الأخرى.

ولعل فكرة "الشاشة الثانية" ستحاكي المنصات المتنافسة مثل تويترالتي غالبًا ما تستخدم كمرافقة لتجميع التحديثات على الأحداث المباشرة.

ويسمح للمستخدمين بالتفاعل مع المحتوى من المعلقين الخبراء مثل الصحفيين أو المحللين أو الرياضيين السابقين أثناء حدث ما حيث تتدفق التحديثات إلى التطبيق في الوقت الفعلي في شكل إشعارات تسمى "لحظات".

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وتعاون فيس بوك بالفعل مع NASCAR، وهي من بين الرياضات الرئيسية الأولى التي تعود إلى الأحداث في الولايات المتحدة على الرغم من افتقارها إلى القدرة على استضافة جمهور مباشر، وذلك لنشر أحداثها والتفاعل عليها.

ولعل فيروس كورونا وراء إصدار عروض أخرى من قسم التطبيقات التجريبية بفيس بوك هذا الشهر، بما في ذلك تطبيق لصنع الموسيقى يسمى Collab وتطبيق مكالمات صوتية جماعية يسمى CatchUp، وكلها محاولات جديدة لتواكب الحياة الرقمية المتزايدة مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا حول العالم.