شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز الفلك الدولى يصور أقوى انفجار على الشمس منذ 3 سنوات من أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز الفلك الدولى، أنه التقط أقوى انفجار على الشمس منذ 3 سنوات، موضحا أنه التقط الصورة صباح اليوم من مدينة أبوظبي، تظهر في الصورة ألسنة اللهب والسطح الحبيبي للشمس وظاهرة الأشواك على حواف الشمس.

ونشر مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة من الانفجار الشمسى ، قائلاً:" مركز الفلك الدولي يصور من أبوظبي أقوى انفجار على الشمس منذ 3 سنوات. كاسرا بذلك أهدأ نشاط شمسي منذ فترة طويلة! تم التقاط الصورة صباح هذا اليوم من مدينة أبوظبي. تظهر في الصورة ألسنة اللهب والسطح الحبيبي للشمس وظاهرة الأشواك على حواف الشمس وتم إضافة الأرض لمقارنة الأحجام".



مركز الفلك الدولى

يشار إلى أن مركز الفلك الدولى، رد على تغريدة أحد متابعيه بموقع تويتر، حول اختفاء البقع الشمسية الموجودة داخل الشمس، موضحة أن ذلك ظاهرة طبيعية تحدث كل 11 عاما، والحديث عن كوارث أو أحداث استثنائية تزامنا مع ذلك عبارة عن مبالغات غير صحيحة.





وكتب مركز الفلك الدولى عبر حسابه بموقع تويتر:" اختفاء البقع الشمسية ظاهرة طبيعية تحدث بشكل دوري (تقريبا كل 11 سنة)، وموضوع سبات الشمس أو مرحلة الحجب وما يصاحبه من كوارث وأحداث استثنائية، هذا كله عبارة عن مبالغات غير صحيحة".