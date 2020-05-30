تكنولوجيا: نموذج مركبة المريخ الرابع لـ SpaceX ينفجر أثناء اختبار الضغط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجر نموذج مركبة Starship للمريخ الرابع من في كرة من النار خلال اختبار ضغط، فلم يكن لـ SpaceX حظًا سعيدًا هذا الأسبوع، حيث ألغى إطلاق Falcon 9 لرواد الفضاء يوم الأربعاء في اللحظات الأخيرة، والآن انفجرت مركبة النموذج الأولي للشركة، فاختفى النموذج التسلسلي رقم 4 في موقع بوكا تشيكا في تكساس في اللهب بعد فترة وجيزة من إشعال المحرك لاختبار الضغط.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأتي الفشل بعد أيام من اضطرار SpaceX لإحباط إطلاق صاروخ فالكون 9، والذى كان سيعد أول إطلاق مأهول ينطلق من الأراضي الأمريكية منذ تسع سنوات.
احتراق المركبة
واجتاز نموذج SN4 العديد من الاختبارات المهمة أثناء التطوير، ولكنها انفجرت قبل أن تجعل السفر إلى الفضاء البعيد ممكنا للبشر وميسور التكلفة، كما يخطط لمركبة Starship.
واختبرت الشركة أول نموذج تجريبى في عام 2019، وهو نموذج Mk1، ولكن تم اشتعاله خلال اختبار الضغط المبرد، وكذلك سقط النموذج الملقب بالرقم التسلسلي 1 (SN1)، ضحية لاختبار ضغط آخر عندما فشل في احتواء النيتروجين السائل، والمرة الثالثة التي شهدت فيها SpaceX فشلها الكارثي الثالث كانت الشهر الماضي مرة أخرى ، فقد تفجر النموذج الأوليStarship أثناء اختبار الضغط المبرد.
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