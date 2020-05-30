الحرارة تصل لـ43.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. ونصائح هامة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، تبدأ الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، على أن تكون ذروتها الأربعاء.

وقالت الأرصاد في بيان، تشهد البلاد بداية من الإثنين ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.

وتوقعت الهيئة وصول درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الإثنين 35 درجة، ويوم الثلاثاء تصل لـ 36 درجة، وتسجل يوم الأربعاء المقبل 39، درجة لتكون بذلك أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت الأرصاد أن جنوب البلاد يسوده طقسا شديد الحرارة خلال هذه الفترة، على أن تصل درجات الحرارة العظمى شمال وجنوب الصعيد 43 درجة.

نصائح هامة من الأرصاد

قدم خبراء الأرصاد، نصائح هامة للمواطنين، خلال تعرض البلاد لموجة حارة.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-ارتداء الملابس الصيفية.

2-ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان.

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3- ارتداء غطاء الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

4- عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

5- كثرة شرب السوائل.

6- تناول الأغذية المرطبة كالخيار والبطيخ والزبادي.

وكانت البلاد قد تعرض لموجة حارة عنيفة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ووصلت درجات الحرارة خلالها لـ44 درجة.