تكنولوجيا: Xbox Series X يدعم مضاعفة عدد الإطارات في الإصدارات القديمة من الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات مايكروسوفت عن دعم وحدة الألعاب القادمة Xbox Series X لميزة مضاعفة عدد الإطارات في الإصدارات القديمة من الألعاب لتصل إلى 120 إطار لكل ثانية مع عرض HDR.

كشفت شركة مايكروسوفت مؤخراً عن عدد 13 من العناوين الجديدة التي تنطلق مع وحدة التحكم في الألعاب الجديدة Xbox Series X، حيث تتميز الألعاب الجديدة بدعم 120 إطار لكل ثانية عند دقة 4K.

في تصريحات جديدة لشركة مايكروسوفت أكدت على أن وحدة التحكم في الألعاب المرتقبة Xbox Series X ستجلب ميزة مضاعفة عدد الإطارات في بعض الإصدارات القديمة من الألعاب، حيث يمكن لوحدة Xbox Series X أن تضاعف آداء الألعاب المميزة ب30 إطار لكل ثانية إلى 60 إطار لكل ثانية، بينما تضاعف سرعة 60 إطار لكل ثانية إلى 120 إطار لكل ثانية.

Advertisements

كما أكدت مايكروسوفت على أن الألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة ستدعم العمل على Xbox Series X بأفضل آداء من خلال وحدة المعالجة وكرت الشاشة الجديد في وحدة التحكم في الألعاب، كما ستدعم سعة SSD على خفض وقت التحميل في الألعاب.

أيضاً يمكن لوحدة Xbox Series X الجديدة أن تدعم ميزة إستئناف الألعاب بآداء سريع، حيث يمكن لهذه الميزة أن تدعم عناوين متعددة، كما أكدت عملاق البرمجيات على إضافة فريق العمل لمجموعة من التقنيات التي تدعم جودة أعلى في العرض.

المصدر

اعلان





