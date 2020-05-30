هذا التصميم التخيلي لـ iPhone 12 Pro يجعلنا نأمل أن تصبح الشائعات صحيحة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لإحدى الشائعات التي تم تداولها بشأن iPhone 12، فقد قيل أن شركة آبل ستقوم بالتخلص من اللون الأخضر في الهاتف iPhone 12 لصالح اللون الأزرق الداكن. في مقطع فيديو جديد تم نشره من قبل قناة ConceptsiPhone على اليوتيوب، فلدينا الآن فكرة عما يمكن توقعه، ونأمل أن تتحقق الشائعات.

يجب أن نشير إلى أن الصور في الفيديوهات التخيلية تكون حاسوبية فقط وليست حقيقية. هذا الفيديو غير مُسرب، وإنما هو يستند على التسريبات التي تم تداولها على الإنترنت في الفترة الماضية، لذلك لا يزال من غير الواضح ما هي الهيئة التي سيأتي بها iPhone 12 في النهاية. آبل لم تكن ضمن تلك الشركات التي تقدم هواتفها الذكية بألوان غير مألوفة ومثيرة للأنظار، ولكن هذا تغير في الأونة الأخيرة بحيث أصبحت الشركة ببطء تقدم المزيد من الخيارات على مستوى الألوان إلى جانب الخيارات المعروفة، بما في ذلك اللون الأسود والفضي.

تم إنشاء iPhone 12 Pro الذي يظهر في هذا الفيديو بناءً على التسريبات التي تم تداولها في الفترة الماضية، مثل الكيفية التي يمكن بها للهاتف الجديد أن يأتي مع إطار مسطح من المعدن مستوحى من iPhone 4/4S بدلاً من الإطار المستدير مثل تشكيلة iPhone 11 Series الحالية.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.