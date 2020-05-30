شاهد الهاتف OnePlus 8 Pro يتحدى Galaxy S20 Ultra في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

يُعتبر Galaxy S20 Ultra واحدًا من الهواتف الذكية الرائدة لهذا العام والتي يتطلع إليها الكثيرون. هذا لأنه على مر السنين، قامت شركة سامسونج بعمل رائع مع هواتفها الذكية الرائدة حيث تلقت الكثير من الثناء من مختلف الأطراف المهتمة، بما في ذلك المستهلكين أنفسهم. ومع ذلك، فقد قررت شركة OnePlus أن تتحدى شركة سامسونج وبقية الشركات الأخرى مع هاتفها الرائد الحقيقي الجديد OnePlus 8 Pro، وهو الهاتف الذي جاء مع مواصفات تقنية مماثلة تقريبًا ولكن بسعر أقل.

إذًا السؤال الذي يتباذر إلى ذهنك الآن هو من هو الهاتف الذي ينبغي أن أقوم بشرائه؟ نظرًا لأن كلا الهاتفين يضمان مواصفات تقنية مشابهة تقريبًا، فإننا نفترض بأن أفضل شيء نفعله هو إخضاعهما لإختبار السرعة كما فعل الآن القائمين على قناة PhoneBuff. في الفيديو أعلاه، يمكنك أن ترى الهاتف OnePlus 8 Pro يواجه الهاتف Galaxy S20 Ultra في إختبار السرعة.

يأتي كلا الهاتفين مع المعالج Snapdragon 865، وبينما يحتوي الهاتف OnePlus 8 Pro على 12GB من الذاكرة العشوائية، فالهاتف Galaxy S20 Ultra يضم 16GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فهو يتميز أيضًا بذاكرة تخزينية أكبر مقارنة بهاتف OnePlus، ونعتقد أن هذه الإختلافات هي التي أعطت هاتف سامسونج أفضلية بسيطة على هاتف OnePlus.

ومع ذلك، لم يكن الأمر كما لو أن الهاتف Galaxy S20 Ultra فاز على الهاتف OnePlus 8 Pro بفارق كبير. لقد كان الفارق يبلغ نحو 8 ثواني مما يعني أنه في حالة الإستخدام اليومي، فقد لا تكون بالضرورة قادرًا على الشعور بالفرق. إذا كانت لديك بضعة دقائق، فنحن نقترح عليك مشاهدة هذا الفيديو لأنه يستحق ذلك.