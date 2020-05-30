شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تطور خاتم يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل 3 أيام من ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الحد من فرص نقل العدوى من المصابين إلى الآخرين أحد أكبر التحديات التى تواجه السلطات الصحية هذه الأيام، ما دعا شركة أورا هيلث لتطوير خاتم ذكى يجمع العلماء بواسطته المقاييس الحيوية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا لوضع نمط مشترك يشير إلى الإصابة بالفيروس، ما يساعد فى إعطاء المصابين بالمرض -الذين لا تظهر عليهم أى أعراض صحية- علامة تحذير مبكرة.

أعلن العلماء فى جامعة ويست فرجينيا عند بداية التجارب فى أوائل شهر أبريل أنهم يستطيعون التنبؤ بدقة 90% بظهور أعراض الإصابة بالفيروس على المريض قبل 24 ساعة من بدئها، وأكدوا أنهم يعملون على توقع حدوث الإصابة قبل ثلاثة أيام من ظهور أى أعراض، ما يعنى خفض مدة احتكاك المصابين بالفيروس بالأشخاص السليمين وكبح سرعة انتشار المرض.

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واقترح على ريزاى جراح الأعصاب فى مشفى ويست فيرجينيا الجامعى ورئيس معهد روكفيلر للعلوم العصبية فى لقاء سابق مع مرصد المستقبل ارتداء العاملين فى المجال الصحى هذا الخاتم، لمنحهم فرصة التحذير المبكر فى حال الإصابة بالفيروس.

وقال ريزاى فى بيان صحفى: "تراقب منصة العلوم العصبية الشاملة التى طورها معهد روكفيلر للعلوم العصبية العلامات الحيوية البشرية والتى تسمح بالتوقع الدقيق لأعراض الإصابة بالفيروس، وأعتقد أن هذه المنصة ستكون جزءًا أساسيًا فى طريقة حماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية والمسعفين والمجتمعات المختلفة خلال فترة التأقلم مع مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد."