شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tinder يطالب المستخدمين بإضافة بطاقات أسئلة وأجوبة إلى ملفاتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطالب Tinder المستخدمين بإضافة بطاقات أسئلة وأجوبة إلى ملفاتهم الشخصية مع تزايد استخدام تطبيق المواعدة أثناء الإغلاق، وذلك من خلال ميزة جديدة تسمى "Prompts"، وهى مجموعة من الأسئلة حول الموضوعات بما في ذلك الحيوانات الأليفة والأغاني المفضلة في ملف تعريف المستخدم، مع كتابة إجاباتهم أدناه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستظهر هذه البطاقات على التطبيق بعد أن يقوم أحد الشركاء المحتملين بتمرير جميع صور الملف الشخصي المضافة، ويأتي ذلك حيث يرى موقع المواعدة محادثات يومية أكثر بنسبة 12 % من المعتاد على التطبيق خلال شهر مارس.

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سيتم تحديث الأسئلة المتاحة بانتظام، وتشمل تلك المتاحة حاليًا ، "أنا أتحدث إلى حيواني الأليف عن ..." و "الشيء الوحيد الذي لن أعتبره مفروغًا منه مرة أخرى هو ...".

ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين التطبيق والضغط على إضافة وسائط، وقد أدى الإغلاق إلى تسجيل Tinder لأرقام قياسية جديدة من المستخدمين، حيث بدأ التطبيق أيضًا في تشجيعهم للحفاظ على علاقاتهم رقمية في الوقت الحالي.

وكان أعلن Tinder في الولايات المتحدة أنه يخطط لإضافة ميزة دردشة الفيديو بحلول نهاية يونيو، وذلك للمحافظة على علاقات المواعدة رغم الظروف الراهنة لانتشار الفيروس مع تزايد أعداد المستخدمين ومحاولاتهم التواصل رقميا.