تكنولوجيا: سوني تحدد يوم 4 من يونيو لكشف النقاب عن جهاز PlayStation 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني على موعد الحدث القادم في 4 من يونيو الذي تطلق فيه وحدة التحكم في الألعاب الجديدة PlayStation 5، على أن يستمر الحدث إلى أكثر من ساعة تستعرض خلالها سوني مميزات وتصميم PS5.

نشرت سوني إعلان تشويقي جديد على صفحتها الرسمية في تويتر، يكشف فيه عن حدث PlayStation 5 المرتقب، الذي ينطلق يوم الخميس الموافق 4 من يونيو، ولقد أشارت سوني لوحدة الألعاب القادمة بعبارة “نظرة على مستقبل الألعاب مع PlayStation 5”.

ومن المقرر أن تقدم سوني خلال الحدث عرض حي لتجربة الألعاب على PlayStation 5، على أن تنطلق وحدة التحكم في الألعاب للأسواق في نهاية هذا العام وفقاً لتصريحات سابقة من الرئيس التنفيذي Jim Ryan.

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ولقد أكد Jim Ryan عى أن الكثير من إستديوهات الألعاب عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الألعاب التي توضح إمكانيات ومميزات PS5 على الوجه الأمثل، حيث يمكن للعديد من المستخدمين متابعة الحدث والعرض الحي للألعاب الجديدة.

يذكر أن شركة سوني قدمت بعض التفاصيل حول وحدة التحكم في الألعاب PS5 خلال الفترة الماضية، حيث تأتي بمعالج AMD Zen 2 مخصص ثماني الأنوية يدعم سرعة 3.5GHz، مع كرت شاشة مخصص من AMD يرتكز على معمارية RDNA 2 ويدعم 10.28 تيرافلوب و 36 وحدة حوسبة بسرعة 2.23GHz، كما تقدم سوني سعة تخزين في SSD تصل إلى 825 جيجا بايت، بسرعة 5.5 جيجا بايت في الثانية، لدعم محتوى 8K بأفضل آداء.

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