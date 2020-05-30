شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خطأ 403 على ويندوز 10 وكيف يمكنك إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يوجه بعض المستخدمين خلال استخدام ويندوز 10 وجود خطأ 403 Forbidden وذلك خلال تصفح الإنترنت، ولعل هذا الخطأ في العادة يكون من بروتوكول HTTP ويعتبر وصف لحالة خادم الموقع أو اتصالك الشخصي بخادم الموقع وعلى الأغلب يعني أنك لا تمتلك الصلاحيات المناسبة للوصول إلى الصفحة التي تحاول الوصول إليها لأي سبب كان.

كيفية التعامل مع خطأ 403

يأتى هذا الخطأ من قبل الخادم الخاص بالموقع الذي يحاول المستخدم الاتصال وهذا يعني أنه لا يوجد الكثير من الأمور التي يمكنك القيام بها لتتمكن من حل هذه المشكلة، ولكن بالطبع توجد بعض الحيل للمساعدة في حل هذه المشكلة والتى نعرض بعض منها كما يلى:

تحديث الصفحة:

من ابسط الحلول التى يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة هو عملية تحديث الصفحة الخاصة بك أو الصفحة التي تحاول الوصول إليها وهذه الخطوة سهلة للغاية.

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التأكد من عنوان الموقع:

هناك احتمال أن يكون هذا خطأ 403 قادم نتيجة أن رابط الصفحة خطأ إما في حرف او الجملة بأكملها لذا حاول أن تتأكد منه وتصححه إن كان هناك أي خطأ.

حذف الـ Cookies والـ Cache من المتصفح:

قد يكون العطل بسبب الملفات المخزنة من الموقع الذي تحاول الوصول إليه لذا فمن الأفضل والأسهل أن تقوم بتنظيف الـ Cookies والـ Cache بشكل مستمر وبضغطات بسيطة.