شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظت شركة أبل على ريادتها فى السوق العالمية للأجهزة القابلة للارتداء فى كل من فئة السماعات الذكية والساعات الذكية فى الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة الأبحاث السوقية IDC، حيث تصدرت شركة أبل السوق القابلة للارتداء فى جميع أنحاء العالم من خلال الحصول على حصة سوقية بنسبة 29.3٪ فى هذا الربع.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتقول شركة IDC أن شركة أبل قامت بشحن 21.2 مليون وحدة فى هذا الربع وشهدت نموًا بنسبة 59.9٪ على أساس سنوي، وعلى وجه التحديد، لا تزال أبل رائدة فى سوق الساعات - التي تشمل كلا من الساعات الأساسية والذكية - تمتلك الشركة حصة سوقية تبلغ 26.8٪ فى هذه الفئة فى نهاية الربع الأول من عام 2020.

ويقول التقرير أيضًا أنه كانت هناك مع انخفاض طفيف فى شحنات Apple Watch، إلا أن مبيعات سماعات الرأس اللاسلكية من الشركة كانت أكثر من كافية “لتعويض النمو السلبي “، وبشكل عام، تم تسجيل الشحنات العالمية من الأجهزة القابلة للارتداء عند 72.6 مليون وحدة مما يجعل السوق ينمو بنسبة 29.7٪ على أساس سنوي فى هذا الربع.

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وبعد أبل، برزت العلامة التجارية الصينية Xiaomi فى المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 14٪ و10.1 مليون شحنة، وقال IDC: “إن توسع الشركة خارج الصين إلى جانب التحول فى التوزيع من البائعين الإلكترونيين إلى بائعي التجزئة على الإنترنت وخارجها أتاح للشركة بناء تقدم مريح على معظم العلامات التجارية الأخرى “.

وجاء فى المرتبة الخامسة، قامت شركة فتبيت بشحن 2.2 مليون وحدة فى هذه الرباعية وحصلت على 3٪ من حصة السوق، وقد تراجعت الشركة بنسبة 26.1٪ خلال الربع، وقالت شركة IDC أن هذا يرجع إلى أن معظم إنتاج الشركة كان مقره فى الصين مما أدى إلى مشكلات فى العرض.