Oppo تحدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Reno 4 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا العديد من التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Oppo Reno 4 Series في الفترة الماضية، والآن حصلنا على موعد الإعلان الرسمي عن هذه السلسلة. ووفقا لشركة Oppo، فقد أكدت لنا اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة Oppo Reno 4 Series في اليوم الخامس من شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني يوم الجمعة المقبل.

في الحقيقة نحن نعرف كل شيء تقريبًا عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro، بما في ذلك مواصفاتهما التقنية وتصميمهما بفضل التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار إلى غاية اليوم 5 يونيو للحصول على بقية التفاصيل، بما في ذلك الأسعار وموعد وصول الهاتفين إلى السوق.

وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 Pro، فقد تردد أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة.

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أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فقد تردد كذلك أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.