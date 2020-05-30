HMD Global Oy تُعلن رسميًا عن Nokia C5 Endi و Nokia C2 Tava و Nokia Tennen

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بشكل هادئ اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة تنتمي إلى فئة الهواتف الذكية الإقتصادية، ويتعلق الأمر هنا بكل من Nokia C5 Endi و Nokia C2 Tava و Nokia Tennen.

Nokia C5 Endi

وبالنسبة للهاتف Nokia C5 Endi، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Nokia C5 Endi كذلك بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

Nokia C2 Tava

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أما بخصوص الهاتف Nokia C2 Tava فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 4.45 إنش وبدقة +HD، ومعالج من فئة MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Nokia C2 Tava كذلك بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يفتقر لمستشعر بصمات الأصابع ولكنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

Nokia C2 Tennen

وبالنسبة للهاتف Nokia C2 Tennen، فهو نفسه الهاتف Nokia C2 Tava بإستثناء أن الهاتف الأول موجه حصرًا لعملاء شركة الإتصالات الأمريكية Cricket Wireless.

عمومًا، سيتم عرض الهاتف Nokia C5 Endi للبيع إبتداءً من 5 يونيو بسعر 170 دولار أمريكي، في حين سيتم عرض الهاتف Nokia C2 Tava للبيع إبتداءً من 29 مايو بسعر 110 دولارات أمريكية.