Oppo تستقطب مهندسين من MediaTek وكوالكوم و HiSilicon للعمل على المعالجات الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم بأن شركة Oppo تعمل على تطوير المعالج الخاص بها منذ فترة، ولكن الشركة لم تؤكد ذلك بشكل رسمي حتى الآن. الآن، وفقًا لوكالة الأنباء Nikkei Asian Review، فيبدو أن شركة Oppo تقوم بتوظيف المهندسين بقوة للعمل على المعالجات المستقبلية الخاصة بالشركة مع العلم بأن معظم هؤلاء المهندسين جاؤوا من شركات معروفة.
في الأونة الأخيرة، قامت شركة Oppo بتوظيف إثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين من MediaTek و Unisoc. مساعد الرئيس التنفيذي لشركة MediaTek، السيد Jeffery Lu مدرج في قائمة الموظفين الجدد في شركة Oppo إلى جانب مسؤول تنفيذي آخر أشرف على تطوير معالجات MediaTek المتوافقة مع شبكات 5G. تخلت شركة Xiaomi كذلك عن أحد مسؤوليها التنفيذيين لصالح Oppo.
لكن هذا ليس كل شيء. وفقا لمصادر داخلية، قامت شركة Oppo أيضًا بإستقطاب موظفين أخرين من شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei، ومن شركة كوالكوم أيضًا.
في مقابلة مع ممثل لشركة Oppo، قال هذا الأخير أن الشركة تستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير المتعلق بالمعالجات لتعزيز وتبسيط سلسلة التوريد الخاصة بها. حتى الآن، كانت الشركة الصينية تعتمد بشكل كبير على MediaTek و Qualcomm ولا تريد أن تقع في نفس فخ Huawei.
من الواضح أن هذا المشروع سيكلف الكثير من المال وسيستغرق بضع سنوات على الأقل من التطوير. من المؤكد أنه لن يتم إطلاق أول معالج من شركة Oppo في المستقبل القريب.
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