شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات روبوتية توصل الأدوية الخاصة بالروشتات للمرضى فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول الشركة إنها ستبدأ في توصيل الطلبات مع أسطولها من الروبوتات الصغيرة، وفي الوقت الحالي، سيرافق سائق سلامة السيارات حتى تتحول إلى R2 المستقلة تمامًا.سيتمكن العملاء المؤهلون في ثلاثة رموز بريدية من استخدام موقع CVS أو تطبيق الصيدلة في الشركة لطلب الوصفات الطبية عبر الإنترنت.

كما أنه للتأكد من تسليم الدواء بشكل آمن ، سيتعين على العملاء تأكيد هويتهم لفتح سيارة التوصيل عندما تصل إلى المنحدر المقابل لمنزلهم.

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وفي حين أن شركة نورو قد نشرت بالفعل تقنيتها ذاتية القيادة لعمليات التسليم الأخرى التي تتمحور حول الطعام ومحلات البقالة، فهذه هي المرة الأولى التي تغامر فيها بمجال الرعاية الصحية.

وكانت في العام الماضي، اختبرت Nuro سياراتها الآلية ، R1 لتوصيل بيتزا لبعض العملاء في هيوستن، وبمجرد وصول سيارة الروبوت إلى وجهتها، التقى العملاء بالمركبة واستخدموا كودا خاصًا تم تزويدهم به عند الطلب لفتح السيارة وجمع طلباتهم.

تعد شركة نورو من بين الشركات الرائدة في مجال المركبات التي تعمل بدون سائق بدون أي عجلة قيادة أو مرايا جانبية، وقد حصلت على إعفاء في الولايات المتحدة لإنتاج منتجاتها بكميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام.