شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الموعد الجديد لسفر رواد فضاء ناسا مهدد بالإلغاء .. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاول عمالقة الفضاء إطلاق صاروخ فالكون 9 المأهول في الفضاء يوم الأربعاء الماضى، لكنه اضطر إلى الإلغاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

بينما من المقرر إجراء محاولة الإطلاق التالية في الساعة 15:22 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:22 بتوقيت جرينتش) يوم السبت، إلا أن توقعات الطقس لا تبدو في صالح الرحلة.

كما أنه وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، هناك احتمال بنسبة 60٪ للعواصف الرعدية في Cape Canaveral يوم السبت، وهو مقر إطلاق الصاروخ المنتظر.

وقال مات فوكمر ، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في ملبورن بفلوريدا: "من المرجح أن تتطور العواصف بالقرب من الساحل، وتدفع تدريجيًا إلى الداخل في وقت لاحق بعد الظهر."

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ستبدأ نافذة الإطلاق التالية الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، ومع ذلك، جاءت التوقعات يوم الأحد أيضًا بفرصة بنسبة 50٪ للعواصف الرعدية، مما قد يؤدي إلى إلغاء الإطلاق مرة أخرى.

فيما يلعب الطقس دورًا كبيرًا في تحديد ما إذا كانت عمليات الإطلاق ستمضي قدمًا أم لا، أوضحت وكالة ناسا: "إن معايير الإطلاق هي مجموعة تفصيلية من الإرشادات التي تحدد الحدود البيئية، التي يمكن أن يتعرض لها الصاروخ والمركبة الفضائية أثناء الصعود والهبوط لضمان نهاية المهمة بنجاح".

وأضافت ناسا، "تظهر متغيرات مثل اتجاه الرياح والرطوبة ودرجة الحرارة وتغطية السحابة وهطول الأمطار والمزيد أثناء وقت الإطلاق".

وأكدت ناسا، "تم إلغاء إطلاق الليلة الماضية بعد أن تبين أن بيانات المطر والسحب التراكمية والبرق مما ينتهك معايير الإطلاق".