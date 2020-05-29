تكنولوجيا: كواليس يكشفها إيلون ماسك لأول مرة عن بدل الفضاء الجديدة لرواد ناسا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، أنه أمضى من ثلاث إلى أربع سنوات في تطوير بدل الفضاء البيضاء الجديدة التي يرتديها رواد فضاء ناسا لإطلاق صاروخ فالكون 9، حيث أصيب العالم بخيبة أمل لسماع خبر إلغاء وكالة ناسا و SpaceX لإطلاق Falcon 9 التاريخى يوم الأربعاء الماضى، ولكن ظلت بدل الفضاء متصدرة المشهد لآخر لحظة.



بدلة الفضاء

كشف فرنانديز، الذي عمل في فيلم The Avengers و X-Men ، أن ماسك أراد أن يبدو الطاقم بشكل أفضل في البدلة.

وكان فريق الإطلاق ربطوا رواد الفضاء بالمقاعد على متن Crew Dragon بعد ظهر الأربعاء، وأكملوا آخر فحص لاتصالاتهم واستمعوا إلى العد التنازلي للإقلاع، ولكن لسوء الحظ، لم يكن الطقس إلى جانبهم وفي 16 دقيقة و 54 ثانية تم إحباط الإطلاق التاريخى لناسا.

ولكن ستتاح لوكالة ناسا و SpaceX فرصة ثانية لإطلاق رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم السبت 30 مايو الساعة 3:22 مساءً بالتوقيت الشرقي.



عناصر بدلة الفضاء

وعلى الرغم من أن صاروخ فالكون 9 لم ينطلق، إلا أن الحماس حول بدلات SpaceX الفريدة من نوعها تزايد، حيث قال ماسك، "لقد قضيت شخصيا الكثير من الوقت لتصميم هذه البدلات التي تبدو جيدة وتعمل بشكل جيد."

وأضاف، "ترى بدلات الفضاء في الأفلام، تبدو إنها جيدة، ولكنها لا تعمل بشكل جيد، موضحا "يمكنك صنع بدلة فضائية تعمل، لكنها لا تبدو جيدة مثل الأفلام ، لأنها في الأساس بدلة ضغط يجب أن تبقى في فراغ، لذلك عملت على هذه البدلة".

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خوذة بدلة الفضاء

كما تم صنع البدلات في هوثورن بكاليفورنيا، في نفس المنشأة حيث تحتفظ SpaceX بصواريخها، وهي مصممة خصيصًا لكل راكب على مت، Crew Dragon ومصممة لتكون عملية وخفيفة الوزن وتوفر الحماية من الضغط المحتمل.

وقالت وكالة ناسا في بيان صحفي، إن نقطة اتصال واحدة في فخذ البدلة تربط أنظمة دعم الحياة، بما في ذلك اتصالات الهواء والطاقة.