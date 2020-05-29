كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت 30 مايو 2020، يشهد طقسا الطيفا على القاهرة والوجه البحري، نهارا، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، مع وجود شبورة خفيفة صباحا.
وتوقعت الأرصاد، في بيان، أن تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا، والرياح تكون معتدلة، أما شمال الصعيد فسيكون الطقس به معتدل، وجنوب الصعيد من المتوقع أن يكون الطقس به حار والرياح معتدلة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء، من الممكن أن تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
موجة حارة جديدة في الطريق
وكشفت الأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة والتى يسود البلاد فيها طقس لطيف على معظم الأنحاء الجمعة والسبت، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من الأحد المقبل.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت:
القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17
سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20
قنا العظمى 36 درجة والصغرى 21
أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25
كانت هذه تفاصيل خبر نشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتكشف عن موجة حارة جديدة في الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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