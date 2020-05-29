شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم دونالد ترامب شبكة التواصل الاجتماعى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى إزالة بعض الحماية القانونية الممنوحة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن يواجه عقبات قانونية كبيرة، وباختصار، فإنه يهدف إلى توضيح قانون آداب الاتصالات، ويمنح المنظمين سلطة رفع الدعاوى القانونية ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي لطريقة مراقبة المحتوى على منصاتهم.

ويأتي قرار ترامب باتخاذ إجراء بعد يومين من إرفاق تويتر بتدقيق للحقائق لأحد تغريداته المنتشرة عبر البريد الإلكتروني، ثم هدد بإغلاق تويتر، قائلاً "إذا كان قانونيًا، وإذا كان يمكن إغلاقه قانونيًا، فسأفعل ذلك"، كما اتهم شركات وسائل الإعلام الاجتماعية بمراقبة الأصوات المحافظة، وبامتلاكها السلطة دون رادع والتدخل الانتخابي.

ولعل موقف ترامب وتهديداته بإغلاق تويتر أمرا محيرا بالنظر إلى أن لديه 80 مليون متابع، ويمكن القول أنه لم يكن أكثر اعتمادًا على المنصة من الآن، وقد أصبح اعتماد ترامب على التواصل عبر تويتر أكثر وضوحًا خلال العام الماضي حيث صعد نشاطه على المنصة، وفيما يلى نعرض كيف يستخدم دونالد ترامب منصة تويتر كما يلى وفقا لمنصة statista الأمريكى:

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كيف يستخدم ترامب منصة تويتر؟

- خلال 2018: قام بتغريد أو إعادة تغريد 3.578 مرة.

- خلال 2019: قام بالتغريد ما يصل إلى 6934 مرة.

- خلال شهر مايو 2020 فقط: قام بتغريد أكثر من 800 تغريدة.

- خلال 2020 حتى الآن: حوالى 4474 تغريدة.



