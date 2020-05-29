شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة جديدة لألسنة اللهب فى الشمس.. مركز الفلك الدولى: أكبر من حجم الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الفلك الدولى، صورة جديدة للشمس يظهر من خلالها ألسنة اللهب، موضحا أنه صورت صباح اليوم من مدينة أبو ظبى باستخدام تلسكوب شمسى خاص، كما يبلغ حجم أكبر من الأرض.



مركز الفلك

ونشر مركز الفلك الدولى، صورة للشمس، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً :" صورة للشمس وتظهر فيها ألسنة اللهب، تم تصويرها صباح هذا اليوم من مدينة أبوظبي بواسطة مركز الفلك الدولي، باستخدام تلسكوب شمسي خاص يظهر الطبقات العليا من الشمس. لسان اللهب في أعلى الصورة أكبر من حجم الأرض كلها كما هو مبين في الصورة".







حجم الأرض مقارنة بألسنة اللهب

وكان مركز الفلك الدولى، عبر حسابه بموقع تويتر، نشر صورة من قبل لما يعرف بسديم البحيرة، وهو عبارة عن سحابة غازية تقع في مجموعة القوس ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، :" سديم البحيرة كما تم تصويره من أبوظبي من خلال التلسكوب، وهو عبارة عن سحابة غازية، تبعد عنا 4100 سنة ضوئية، وعرضها 130 سنة ضوئية. يقع في مجموعة الرامي (القوس)، ويمكن رؤيته بالعين المجردة من مكان مظلم، ويتكون في معظمه من الهيدروجين. تصوير المهندس خلفان النعيمي والمهندس محمد عودة.

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