شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يلجأ لسياسة جديدة للتحقق من هوية الحسابات واسعة الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة فيس بوك أنها ستطلب الآن من الأشخاص أصحاب الملفات الشخصية الفردية ذات "الوصول واسع الإنتشار" التحقق من هوياتهم، حيث يأمل فيس بوك أن يضمن ذلك مساعدة مستخدمي المنصة على أن يشاهدوا مشاركات أكثر أصالة من الأشخاص، بدلاً من تلك المنشورات من "البوتات" أو المستخدمين الذين يخفون هويتهم الحقيقية.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيأتي هذا التغيير بعد خطوة مماثلة قبل عامين، حيث طلب فيس بوك من مالكي الصفحات واسعة الإنتشار الكشف عن هوياتهم ومواقعهم، بعد وجود حسابات عديدة لمنصات المحتويات الخارجية باستخدام السياسات الأمريكية الحزبية للتلاعب بخوارزميات فيس بوك، والانتقال السريع، والاستفادة من أرباح الإعلانات.

وستحتاج الحسابات الموجودة على الشبكة الاجتماعية التي تعرض "سلوكًا غير حقيقي " والتي تحتوي على مشاركات تنتشر باستمرار فى الولايات المتحدة إلى تقديم شكل من أشكال الهوية، وإذا لم يتطابق المعرّف مع هوية الحساب المعني أو إذا رفض المستخدم التحقق من المعرّف، فسيقلل فيس بوك من توزيع المنشورات للحساب، مما سيقلل من عدد الأشخاص الذين يشاهدونه منبثقة فى خلاصتهم.

Advertisements

وإذا كان أي من هذه الملفات الشخصية التي تعتبر مشبوهة هو أيضًا مشرف لصفحة على فيس بوك، فسيتم حظر الملف الشخصي من استخدام الصفحة إذا فشلوا فى تحديد أنفسهم من خلال عملية تفويض ناشر صفحة فيس بوك، والتي أعادت الشركة إصدارها فى عام 2018.

وتعد هذه التغييرات جزءًا من جهد طويل الأمد من فيس بوك لتشجيع الأشخاص على استخدام الهويات الحقيقية، بالإضافة إلى جزء من جهود النظام الإيكولوجي لوسائل الإعلام الاجتماعية الأوسع لمكافحة حملات التأثير الحكومية الأجنبية والانتشار العام للمعلومات الخاطئة.

وفى عام 2018، طلب فيس بوك من المعلنين ذوي الميول السياسية التحقق من هويتهم؛ بعد ذلك، سيتوسع عملاق التكنولوجيا بناءً على المتطلبات فى عام 2019، مع اضطرار المعلنين السياسيين إلى تقديم مزيد من المعلومات، والتي تتضمن الآن أرقام الهوية الصادرة عن الحكومة قبل وضع الإعلانات على الشبكة الاجتماعية، ووسط الوباء، اتخذ فيس بوك أيضًا تدابير للكشف عن المنشورات الإخبارية التي توفر معلومات مضللة حول COVID-19.