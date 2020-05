4 طرق للتخلص من إدمان يوتيوب

إليك 4 طرق مراقبة أوقات المشاهدة:

أتاح يوتيوب ميزة (الوقت المُشاهد) Time Watched للهواتف المحمولة، لمعرفة المدة التي قضيتها في مشاهدة مقاطع الفيديو خلال اليوم، وفي اليوم السابق، والأيام السبعة الماضية، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن متوسط الاستخدام اليومي.

ويمكنك الوصول إليها في هواتف أندرويد وآيفون وأجهزة آيباد، كما يلي:

• سجّل الدخول إلى يوتيوب.

• اضغط على صورة ملفك الشخصي.

• اختر (الوقت المُشاهد) Time Watched.

2- ضبط إدارة الوقت في يوتيوب:

يمكنك أيضًا ضبط إعدادات يوتيوب لتذكيرك بأخذ استراحة بعد مشاهدة عدة مقاطع فيديو، من خلال قسم (أدوات لإدارة وقتك على يوتيوب) Tools to manage your YouTube time. حيث يمكنك في هذا القسم تفعيل خيار (ذكّرني بأخذ قسط من الراحة) Remind me to take a break، الذي سيُطلب منك تعيين عدد المرات التي يذكرك فيها التطبيق بالتوقف عن استخدام هاتفك والقيام بشيء آخر.

إذا نقرت على خيار تعطيل الأصوات والإشعارات، فستتمكن أيضًا من تعيين وقت يشبه وضع (عدم الإزعاج) عندما تريد ألا يزعجك يوتيوب بالإشعارات، وبهذه الطريقة، لن يرسل لك يوتيوب إشعارات بشكل متكرر خلال هذا الوقت.

Advertisements

3- تجميع جميع الإشعارات في ملخص واحد:

إذا قمت بتفعيل ميزة (الملخص المجدول) Scheduled digest، فلن تتلقى إشعارات مستمرة عبر التطبيق؛ بل يمكنك تجميع كل إشعارات اليوم في ملخص واحد يمكنك بعد ذلك الاطلاع عليه في أي وقت تريده.

4- تفعيل ميزة تذكير الذهاب للنوم:

يتيح يوتيوب إعدادًا يخبرك بالتوقف عن مشاهدة مقاطع الفيديو عند الوصول إلى وقت معين، وهذا الإعداد متاح فقط على تطبيق يوتيوب في الوقت الحالي، حيث يمكنك العثور عليه في صفحة الإعدادات العامة وصفحة وقت المشاهدة.

بمجرد تبديل الإعداد إلى وضع (التشغيل)، ستُطالب بتحديد وقت للتذكير بوقت النوم، لذلك حدد لنفسك وقتًا جيدًا عندما تحتاج إلى التوقف عن المشاهدة والبدء في الاسترخاء، ويفضل ألا يكون وقت نومك الفعلي، حيث تحتاج إلى بعض الوقت للتخلص من آثار الضوء الأزرق، حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لأطباء العيون بالحد من التعرض للضوء الأزرق قبل النوم بساعتين، كما يمكنك تعيين فاصل زمني لتذكيرك بفعل شيء آخر، مثل التجول أو النظر إلى شيء آخر غير الشاشة.

يمكنك أيضًا رفض التذكيرات أو تأجيلها، كما يمكنك ضبط التذكير على الانتظار حتى ينتهي الفيديو الذي تشاهده قبل تذكيرك بوقت النوم.