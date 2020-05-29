الفيسبوك تُطلق تطبيق جديد للمكالمات الصوتية يُدعى Facebook CatchUp

فاطمة أيت طالب - دبي -

تطبيق Facebook Messenger يسمح بالفعل بإجراء المحادثات الصوتية، ولكن يبدو أن الفيسبوك تختبر تطبيقًا جديدًا يُدعى CatchUp والذي سيسمح أيضًا للمستخدمين بإجراء المكالمات الصوتية فقط. فما الفرق؟ لماذا ستكون هناك حاجة لتطبيق جديد ومنفصل؟ مع CathUp، سيكون هناك إختلاف رئيسي واحد، وهو أنه سيكون بإمكان المستخدمين إظهار توافرهم.

لقد أجرينا جميعًا مكالمات هاتفية في الماضي حيث لا يرد الناس أحيانًا لأنهم ربما لم يسمعوا رنين الهاتف أو لأنهم مشغولين، ولكن نظرًا لأننا لا نعرف ذلك، فعلينا أن نجرب حظنا. ومع ذلك، بإستخدام CatchUp، سيتمكن المستخدمون من إختيار حالتهم في التطبيق لإظهار ما إذا كانوا متاحين لتلقي المكالمات.

وفقا للفيسبوك، فهي تقول أن هذا يهدف للتغلب على بعض القيود من خلال المكالمات الهاتفية، حيث لا يعرف الناس ما إذا كان يجب عليهم الإتصال لأنهم لا يريدون مقاطعة الشخص الآخر إذا كان مشغولاً. من خلال إظهار حالتهم الحالية، فإن هذا سيشير ضمنيًا إلى أن المستخدم ليس مشغولاً ويمكن الوصول إليه عبر الهاتف.

تقول الفيسبوك أن تطبيق CatchUp كان قيد التطوير بالفعل منذ فترة، ولكن بسبب جائحة COVID-19، قامت بتسريع عملية تطويره لمساعدة المستخدمين على البقاء على إتصال مع بعضهم البعض. تم تطوير CatchUp من قبل فريق البحث والتطوير الداخلي في الفيسبوك، لذا مستقبل هذا التطبيق وبقائه رهين بالإستقبال الذي سيحظى به. حاليًا، هذا التطبيق متوفر حاليًا على منصتي الأندرويد و iOS في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.