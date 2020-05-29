الإعلانات على وشك غزو فيديوهات IGTV على شبكة إنستاجرام

فاطمة أيت طالب - دبي - أثناء تصفح القصص على إنستاجرام، ستصادف أحيانًا إعلانًا أو إثنين. وفي الغالب، تم إبقاء الفيديوهات في قسم IGTV على إنستاجرام خالية من الإعلانات، ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك. في حين أنه قد يكون ذلك مزعجًا للمشاهدين الذين يكرهون الإعلانات، فقد يكون ذلك في الواقع خبرًا سارًا لمنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى كسب العيش من خلال إنشاء فيديوهات IGTV.

في إعلان لإنستاجرام، كشفت الشركة أن الإعلانات ستأتي إلى فيديوهات IGTV، ولكن كما قلنا، قد يكون هذا أمرًا جيدًا لمنشئي المحتوى. هذا لأن إنستاجرام ستشارك العائدات من الإعلانات مع منشئي المحتوى كما تفعل جوجل بالفعل الآن مع منشئي المحتوى على اليوتيوب. هذا من شأنه أن يجعل إنستاجرام بديلاً موثوقًا لليوتيوب.

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ووفقا لإنستاجرام، فقد صرحت بالقول : ” بدءًا من الأسبوع المقبل، سنعرض الإعلانات على IGTV. نريد دعم إستثمارات منشئي المحتوى في IGTV من خلال مشاركة أرباح الإعلانات معهم. ستظهر إعلانات IGTV مبدئيًا عندما ينقر الأشخاص لمشاهدة فيديوهات IGTV من المعاينات في خلاصتهم. سيتم إنشاء الفيديوهات من أجل الأجهزة المحمولة وفيديوهات تصل إلى 15 ثانية “.

وفي حالة إذا لم تسمع عن IGTV من قبل، فهو المكان الذين يكون فيه مستخدمي إنستاجرام قادرين على رفع مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم. هذا عكس القصص التي سيصل طولها إلى 15 ثانية لكل قصة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التغييرات ستدفع منشئي المحتوى على اليوتيوب للإنتقال إلى IGTV أم لا.