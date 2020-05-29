قد يكون ذلك مبكرًا بعض الشيء، ولكن تم تسريب المواصفات التقنية لـ iPhone 13

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 12 Series بعد. في الواقع، قد لا يتم الإعلان رسميًا عن هذه التشكيلة حتى شهر نوفمبر المقبل، ولكن بفضل تغريدة جديدة من @choco_bit، فهي تكشف لنا عن بعض المعلومات حول هواتف iPhone القادمة في العام 2021، والتي من المرجح أن تحمل إسم iPhone 13 Series. لكي نكون أكثر تحديدًا، فقد كشفت لنا عن التفاصيل حول كاميرات iPhone 13 Series.

ووفقا

The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras



•Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp

•Telephoto 3x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp

•64mp anamorphic lens (2.1:1)

•0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp

•Li-Dar 4.0



Huuuuugggeeeee amount of 🧂 — Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

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فمن الممكن أن تقوم شركة آبل بإطلاق تشكيلة iPhone 13 Series في العام 2021 مع أربع كاميرات في الخلف. ويُشاع بأن الكاميرا الأساسية ستأتي مع مستشعر بدقة 64 ميغابكسل مع تقريب رقمي يصل إلى ×6، وكاميرا أخرى مزودة بمستشعر بدقة 40 ميغابكسل مع تقريب بصري يبلغ ×5، وكاميرا أخرى بدقة 64 ميغابكسل مع عدسة مُشوهة، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل. وتشير التغريدة كذلك إلى أن iPhone 13 سيأتي مع مستشعر LiDAR 4.0.

لقد سمعنا شائعات تفيد بأن شركة آبل تعتزم تضمين مستشعر LiDAR في هواتف iPhone القادمة هذا العام. تم إستخدام هذا المستشعر لأول مرة في جهاز iPad Pro الذي أعلنت عنه شركة آبل في وقت سابق من هذا العام، وتم تصميم هذا المستشعر للمساعدة في تعزيز قدرات الواقع المعزز للهاتف من خلال تقديم إستشعار بيئي أفضل لقياس ما يجري في المنطقة التي يوجد فيها المستخدم.

وبغنى عن القول، هذه إشاعة مبكرة جدًا، لذلك يرجى التعامل معها بأقل قدر من الحماسة حاليًا، ولكن ليس من السهل التفكير في أن هواتف iPhone 13 القادمة في العام المقبل ستأتي مع كاميرات أفضل، فهذا ما تفعله شركة آبل مع كل طراز جديد. في الواقع، أشارت بعض الشائعات الأخرى المتعلقة بـ iPhone 13 إلى أن الهاتف سيكون خاليًا من المنافذ.