قد يكون ذلك مبكرًا بعض الشيء، ولكن تم تسريب المواصفات التقنية لـ iPhone 13

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 12 Series بعد. في الواقع، قد لا يتم الإعلان رسميًا عن هذه التشكيلة حتى شهر نوفمبر المقبل، ولكن بفضل تغريدة جديدة من @choco_bit، فهي تكشف لنا عن بعض المعلومات حول هواتف iPhone القادمة في العام 2021، والتي من المرجح أن تحمل إسم iPhone 13 Series. لكي نكون أكثر تحديدًا، فقد كشفت لنا عن التفاصيل حول كاميرات iPhone 13 Series.

ووفقا

The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras



•Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp

•Telephoto 3x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp

•64mp anamorphic lens (2.1:1)

•0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp

•Li-Dar 4.0



Huuuuugggeeeee amount of 🧂