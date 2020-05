آبل تستحوذ على شركة Inductiv Inc المتخصصة في مجال الذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي - على ما يبدو، شركة آبل تواصل تركيز جهودها على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والتعلم الآن لأنه صدر اليوم تقرير جديد من موقع وكالة الأنباء Bloomberg يؤكد أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على شركة أخرى متخصصة في هذه التكنولوجيا.

ووفقا لتقرير Bloomberg ، فيبدو أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على شركة Inductiv Inc المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي. وعلى ما يبدو، فقد قامت شركة آبل بالإستحواذ على شركة Inductiv Inc من أجل تعزيز قدرات مساعدها الرقمي Siri نظرًا لحقيقة أن شركة Inductiv Inc ساعدت العديد من الشركات في الماضي على تعزيز قدرات مساعداتها الرقمية الذكية.

للآسف، التقرير لم يكشف عن مقدار المال الذي أنفقته شركة آبل للإستحواذ على شركة Inductiv Inc، ولكن من غير المرجح أن تكلف هذه الصفقة مبلغ أكبر من ذلك الذي كلفته بعض صفقات الشركة في الماضي مثل صفقة الإستحواذ على شركة Beats Audio. عموما، نحن نأمل أن تساعد هذه الصفقة شركة آبل على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الإصطناعي، وخصوصا بعدما إتضح أنها تواجه منافسة شديدة من أمثال جوجل وأمازون ومايكروسوفت في هذا المجال.