شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر طائرة كهربائية بالكامل في العالم تطير لأول مرة فى السماء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أقلعت الطائرة الكهربائية وصعدت إلى 2500 قدم، وانخفضت إلى 1000 قدم، ثم أمضت 25 دقيقة في الإبحار فوق منشأة المطار الكبيرة.



اختبار الطائرة

وقال معلقون يشاهدون الطائرة وهي تطير، إنها بالكاد تصدر أي ضوضاء، خاصة مع طائرة متابعة من طراز سيسنا التي كانت خلفها وحجمها أصغر بكثير ولكنها تصدر صوت عال بالمقارنة مع الطائرة الكهربائية الجديدة.

ويطلق عليها اسم eCaravan، حيث تأمل شركة magniX أن تكون قادرة على الحصول على نسخة متاحة تجاريًا من الطائرة في وقت متأخر من العام المقبل للبيع مع مدى 100 ميل.



هبوط الطائرة

وكانت السماء زرقاء صافية تقريبًا فوق المدرج، حيث أقلعت طائرة المتابعة أولاً تليها الطائرة الكهربائية الجديدة.

Advertisements

قالت شركة MagniX، إن منشأة Moses Lake حيث كانت الطائرة قيد الاختبار، واسعة النطاق واستخدمت ذات مرة كموقع هبوط بديل لمكوك الفضاء.

وكانت طائرة المتابعة سيسنا الأصغر تصدر ضجيجًا مضاعفًا مثل eCaravan الجديد، وفقًا للتعليق على البث المباشر للإطلاق، والتي تستخدم من أجل السلامة، فهي موجودة لمساعدة طيار الطائرة التجريبية إذا ظهرت أي مشكلات.



الطائرة

أجرى طيار eCaravan بعدد من المناورات لاختبار حركة وسلامة الطائرة، وحلقت الطائرة الكهربائية حول منشأة بحيرة موسى لمدة 30 دقيقة لإكمال الاختبارات قبل العودة إلى نفس المدرج الذي أقلعت منه في الساعة 16.32 بتوقيت جرينتش.

وقال روي جانزارسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة magniX ، لصحيفة الجارديان إن المحركات الكهربائية للطائرات ضرورية للحد من تأثير انبعاث الكربون.

وأضاف روى، أن الطائرات الكهربائية ستكون أرخص في التشغيل وتسبب انخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري، وهى ما بين 40% و 70 % أقل تكلفة لكل ساعة طيران.