شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر مميزات إضافية فى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اختبرته لأشهر، أعلنت آبل رسميا عن إطلاق إصدار Catalina 10.15.5 من أنظمة macOS المخصص لحواسبها المحمولة، وكما في أحدث نسخ iOS المخصصة لهواتف آيفون حصل Catalina 10.15.5 على ميزات جديدة تسمح للمستخدم بالتحكم بحجم النوافذ التي تظهر صور المتصلين أثناء إجراء مكالمات الفيديو الجماعية عبر تطبيق FaceTime.

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وبحسب موقع 9to5mac فقد جاء هذا الإصدار بالعديد من التحسينات التي عالجت أمورا أرقت المستخدمين في حواسب آبل، إذا عالج المشكلات التي كان يعاني منها بعض المستخدمين مع تنبيهات التذكير، كما حل مشكلة تتعلق بحواسب Mac المزودة بشريحة Apple T2 Security، إذ لم تكن هذه الحواسب تتعرف على مكبرات الصوت أحيانا، كما خلص المستخدمين من بعض المشكلات التقنية التي تتعلق بـ iCloud،.

وخصصت هذه الميزة لأصحاب الحواسب التي يتركها أصحابها موصولة بالشاحن بشكل مستمر، ما يؤدي إلى ملء البطارية وتفريغها بشكل سريع أثناء الاستعمال ، وبالتالي تلفها في وقت قصير.