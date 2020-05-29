شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القسم الروسي فى المحطة الفضائية محصن ضد خطر الأجسام السماوية الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روجوزين، أن القسم الروسى فى المحطة الفضائية الدولية أصبح مراقبا بشكل جيد من أى أخطار قد تتسبب بها الأجسام السماوية الصغيرة، وحول الموضوع قال روجوزين، "القسم الروسى فى المحطة الفضائية الدولية أصبح محميا جيدا بأنظمة تحكم ومراقبة تمنع أى تسرب للهواء أو الغازات، لمنع تكرار ما حدث سابقا مع مركبة سويوز التى كانت ملتحمة بالمحطة".

وأضاف "لقد فعلنا كل ما هو ضرورى لمنع تكرار ما حدث حتى ولو من الناحية النظرية، القسم يتمتع بحماية جميع الأنظمة الضرورية.. ولعل خطر أن يتعرض أحد أقسام المحطة لثقب صغير أو ضرر موجود دائما، وهذا الأمر قد يحدث بسبب الأجزاء الصغيرة لحطام النيازك، نحن نفهم طبيعة ما حدث مع مركبة سويوز لكننا لا نستطيع الحديث عن تفاصيل أكثر بعد"، وذلك بحسب روسيا اليوم.

وكان القائمون على المحطة الفضائية الدولية قد أعلنوا سابقا عن اكتشاف خلل فى ضغط الهواء الموجود فى المحطة الفضائية الدولية، وتبين لاحقا أن هذا الخلل سببه ثقب صغير فى مركبة "سويوز إم إس-9" التى كانت ملتحمة بالمحطة حينها، وتمت معالجة المشكلة، وأعلنت "روس كوسموس" الروسية أنها ستحقق فى أسباب الحادثة.