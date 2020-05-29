تكنولوجيا: الباحثون يطورون خوارزمية جديدة لتحديد الأشخاص المفقودين فى البحر

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على عكس نماذج البحث والإنقاذ الحالية، والتي تستخدم أيضًا بيانات حول تيارات المحيط والرياح لحساب الموقع المحتمل للشخص المفقود عن طريق محاكاة مسار خطي واحد، يركز النظام الجديد للفريق على تحديد نقاط متعددة من الجذب في المحيط.
كما أنه باستخدام نظام (TRAPS)، يتتبع الفريق نقاط الجذب هذه، والتي تكون مثل مغناطيس متحرك تسحب الأشخاص في الماء نحوهم.
يحدد نموذج TRAPS العديد من نقاط الجذب المختلفة في المحيط، والتي من المحتمل أن تجذب شخصًا في اتجاهات متعددة أثناء انجرافه عبر المياه.
وقال توماس بيكوك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لـ MIT News: "الشيء الرئيسي هو أن نقاط الجذب قد لا يكون لها أي موقع في مجال المحيط الحالي".
وأضاف بيكوك: "إذا أجريت هذه المعالجة، فقد تنبثق في أماكن مختلفة تمامًا عن المكان الذي ترى فيه المحيط الحالي يسقط إلى أين قد تذهب"، موضحا "لذا عليك القيام بهذا المستوى الآخر من المعالجة لسحب هذه الهياكل غير المرئية على الفور".
ووضع الفريق أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الأوعية العائمة لمقارنة موقعها الفعلي مع موقعها التقديري من خوارزمية TRAPS، ووجد الفريق أن الخوارزمية كانت دقيقة للغاية.
وأكد الفريق، أن الفائدة الرئيسية للنظام هي أنه يمكن استخدامه أيضًا بشكل استباقي لتتبع نقاط الجذب في المحيط طوال اليوم، مما يعطي فرق البحث والإنقاذ إشارة فورية إلى مكان البدء في البحث في حالة شخص تم فقدانه فى البحر.
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