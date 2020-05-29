شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة كندية ناشئة لتحسين أداء Siri والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أبل سلسلة عمليات الاستحواذ على شركات الذكاء الاصطناعى الناشئة، لكن هذه المرة لتحسين أداء سيرى، إذ أكدت الشركة لشركة Bloomberg أنها استحوذت مؤخرًا على Inductiv، وهى شركة تتخذ من Waterloo فى كندا مقرا لها، وتستخدم الذكاء الاصطناعى لتصحيح البيانات - مما يحسن بدوره من تعلم الآلة، ولم توضح الشركة خططها واعتمدت على ردها القياسى بأنها "تشترى شركات التكنولوجيا الصغيرة من وقت لآخر" ، ولكن يبدو أن سيرى هو محور التركيز.

يبدو أن شركة أبل تركز على تحسين فهم مساعده الصوتى مؤخرًا، إذ استحوذت على شركة Voysis مؤخرًا لتعزيز فهم اللغة الطبيعية للمستخدمين لمنحهم نتائجًا دقيقة لما يرغبون بالبحث عنه عبر المساعدات الصوتية، وهو ما يعتبر خطوة مفيدة للغاية لمساعد أبل الذكى "سيري"، حيث يقوم عمل المنصة هذا، على جعل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف قادرًا على فهم طبيعة البحث بدقة عالية.

وعقدت شركة أبل عزمها على تحديث سيرى فى الآونة الأخيرة، وأحدثت تقدم عندما عينت John Giannandrea رئيس الذكاء الاصطناعى السابق فى جوجل.

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ومع ذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكشف Giannandrea والشركات الناشئة الأخرى مثل Inductiv عما ينوى القيام به، إذ تطرح أبل تدريجيًا المزيد من الذكاء الاصطناعى فى منتجاتها من خلال ميزات مثل Deep Fusion ، ولكن لا يزال أمام سيرى بعض الوقت قبل أن يكون قادرا على منافسة أمثال Amazon's Alexa أو Google Assistant.

الجدير بالذكر أن شركة أبل استحوذت مؤخرا على العديد من الشركات الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي مثل Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio, Emotient, وغيرها وكلها من أجل تحسين سيري وباقي المزايا والمنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.