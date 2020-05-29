شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس: ما زلت متفائلًا وسنتعلم دروسًا مهمة من هذا الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمازون أول اجتماع للمساهمين عبر الإنترنت، وشكر الرئيس التنفيذي جيف بيزوس الجميع في جميع أنحاء العالم في مكافحة فيروس كورونا التاجى، ووفقًا للعديد من التقارير عبر الإنترنت، قال بيزوس أغنى رجل في العالم: "هناك تحديات أمامنا، لكنني ما زلت متفائلًا جدًا بأننا كمجتمع سنواجهها ونتعلم دروسًا مهمة من هذا الوباء الذي سيجعلنا أقوى. "

وواجه كل من بيزوس وأمازون بعض الانتقادات بسبب فصل الموظفين الذين تحدثوا بصراحة ضد ظروف العمل في أمازون، ودحض بيزوس تلك الادعاءات وقال: "لم نطرد أي شخص بسبب التحدث علناً عن ظروف العمل، فنحن ندعم حق كل موظف في انتقاد ظروف أصحاب العمل، ولكن هذا لا يعني أيضًا أنه يُسمح لهم بعدم اتباع السياسات الداخلية ".

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وأوضح بيزوس أيضا إن الشركة تتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة الموظفين، وخاصة أولئك الذين يعملون في المستودعات، وأضاف بيزوس: "لموظفين بالتأكيد لديهم حقوق للاحتجاج على ظروف العمل، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد وليس لدينا مشكلة في ذلك على الإطلاق".

ومنذ تفشي الوباء، تصدرت أمازون عناوين الأخبار باستمرار، وقال بيزوس إنه كان هناك تمحيص بشأن ما تفعله أمازون ولكنه "طبيعي تمامًا"، مؤكدا إن التدقيق الإضافي جيد بالفعل للأمازون، إذ قال: "من الطبيعي تمامًا أن نتحقق من الأمر، ونريد أن يعرف الناس حقيقة أمازون، وكيف نستخدم مقياسنا للخير وكيف نعمل بجد وسنعمل جاهدين لشرح ذلك، إذ وفرت أمازون 1775000 وظيفة، وفي الوقت نفسه نشكر الموظفين - خاصة العاملين في العمليات والتسليم، وأنا فخور بهم أولئك الذين يواصلون القيام بدورهم لجلب العناصر الضرورية لعملاء أمازون، وبالنسبة لأولئك الأكثر عرضة للفيروس، فإن توصيل المنتجات إلى أبواب منازلهم هو أكثر من مجرد راحة، إنه شريان الحياة ".