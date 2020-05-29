تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo X50 Pro، وإليكم المزيد من الصور المسربة للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Vivo X50 و Vivo X50 Pro في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد من الصين يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo X50 Pro.

ووفقا لهذا التسريب الجديد، فهو يشير إلى أن الهاتف Vivo X50 Pro سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.56 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4315mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Vivo X50 Pro سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة الثانية المخصصة للصور المضببة الخلفية، بينما تأتي الكاميرا الرابعة والأخيرة بدقة 8 ميغابكسل وبعدسة واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد تم كذلك اليوم تسريب مجموعة من الصور الواقعية للهاتف Vivo X50 Pro، وهي الصور التي تؤكد لنا من جديد التصميم العام للهاتف. عمومًا، سنعرف كل شيء عن الهاتف Vivo X50 Pro في التاريخ المذكور آنفًا، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.