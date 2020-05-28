شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا ودع رائدا فضاء سبيس إكس أطفالهم افتراضيًا قبل مهمتهما التاريخية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق رائدا فضاء وكالة ناسا بوب بينكن ودوج هورلى، رسميَا أمس إلى منصة الانطلاق فى مركز كنيدى للفضاء، استعدادا ليكونا أول رائدى فضاء يعودان إلى محطة الفضاء الدولية من أراض أمريكية منذ العام 2011، إلا أن الظروف الجوية حالت دون إتمام المهمة، وتم تأجيلها ليوم السبت المقبل.

وكإجراء احترازى فى ظل وباء كوفيد-19، اضطر الرائدان لوداع عائلتيهما عن بعد مترين، بأحضان افتراضية، تبعًا لقواعد التباعد الجسدى ومنع الفيروس من الصعود إلى الفضاء.

وخضع رائدا الفضاء للحجر الصحى الاحتياطى منذ 13 مايو 2020، ما جعل لحظة وداعهما لعائلتيهما عن بعد مثيرة للتعاطف وتسببت ببكاء الجمهور.

ونفذت سبيس إكس حتى الآن، أكثر من 20 رحلة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وسط آمال بوصول بوب ودوج إليها بنجاح وبصحة جيدة خلال رحلتهما.

وتوفر ناسا لمتابعيها الشغوفين أيضًا، تجربة الضيف الافتراضى، كجزء من مبادرتها الإطلاق الأمريكى وتتضمن مقاطع فيديو عن مراكز تدريب رواد الفضاء ومجمع الإطلاق التاريخى، ومراحل تصميم وإنجاز مركبة كرو دراجون الفضائية.

وأطلقت سبيس إكس التى يقودها إيلون ماسك، قبل أسابيع فقط من انطلاق رحلتها المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، محاكاةً تسمح للاعبين بالتحكم بمركبة كرو دراجون الفضائية وإرساءها على محطة الفضاء الدولية.

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وأتاحت الشركة الوصول إلى المنصة لكل من يرغب بخوض تجربة المحاكاة، فى حين حذرت مسبقًا من مدى صواب الأمر، على الرغم من أن مدير ناسا زعم فى تغريدة نشرها فى تويتر، أنه نجح فى العام 2019، فى محاولته الأولى، باستخدام برنامج محاكاة الإرساء الحقيقى فى سبيس إكس، إذ تتشابه عناصر التحكم فى المنصة مع عناصر التحكم بمركبة كرو دراجون الحقيقية.

وأثبتت شركة سبيس إكس خلال رحلة الاختبار الناجحة غير المأهولة للشركة فى العام 2019، قدرة كرو دراجون على الرسو المستقل، فى حين يستطيع رواد الفضاء التحكم بها يدويًا فى أى وقت عند الضرورة.

وقال رائد الفضاء بوب بينكين، الذى سافر إلى جانب زميله دو هيرلى، خلال رحلة المركبة التجريبية الأولى، إن المهمة فريدة جدًا، ومن المشوق الاقتراب من محطة الفضاء والتحليق قربها ثم الاتصال ببطء، سيكون الأمر مختلفًا قليلًا عما قد تشاهده أثناء تحليق مكوك فضائى أو طائرة، فعلى خلاف ما اعتدت فعله طوال حياتى كطيار ورائد فضاء، لن أقوم بالتحكم هذه المرة.

ونشر إيلون ماسك، أواخر العام 2019، فيديو محاكاة متوقعة لمهمة الطيران، فى حسابه على تويتر؛ يظهر صعود طاقم المركبة والعد التنازلى وبعدها الإقلاع والانفصال عن صاروخ فالكون 9، ثم الاتصال مع محطة الفضاء الدولية والدوران معها حول الكوكب مرات عدة، والعودة إلى الكوكب من جديد.