تكنولوجيا: سامسونج تستعد لبدء الإنتاج الضخم لرقاقات Exynos بدقة تصنيع 5 نانومتر في أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت في كوريا الجنوبية اليوم، على أن شركة سامسونج قد بدأت تطوير رقاقات Exynos بدقة تصنيع 5 نانومتر ومعمارية EUV، على أن تبدأ العملاق الكوري الإنتاج الضخم للرقاقة في شهر أغسطس القادم.

أشار تقرير نشر عبر ZDNet إلى أن رقاقة سامسونج القادمة من سلسلة Exynos ستنطلق للأسواق بعنوان Exynos 992، حيث تؤكد سامسونج لاحقاً على دعم سلسلة Galaxy Note20 برقاقة Exynos 992 الجديدة، أو أن الإصدارات الجديدة تنطلق في أغسطس بإصدار أخر من المعالجات.

ومن المقرر أن تأتي رقاقة Exynos 992 بمعمارية تضم أنوية Cortex-A78 من ARM، وكرت شاشة Mali-G78، أيضاً من المقرر أن تقدم الرقاقة الجديدة تحسينات في الآداء بنسبة 20%، مقارنة بأنوية Cortex-A77 المستخدمة في رقاقة Exynos 990.

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أيضاً تأتي رقاقة Exynos 992 بتحسينات في آداء كرت الشاشة بنسبة 25% مقارنة بكرت شاشة Mali-G77، ولقد أكدت ARM على أن Cortex-A78 ترتكز على معمارية بدقة تصنيع 5 نانومتر التي طورت من TSMC.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Exynos 992 تدعم إصدارات الشركة القادمة من سلسلة هواتف Galaxy Note20 في كوريا الجنوبية، بينما تأتي النماذج المميزة برقاقة معالج Snapdragon في الأسواق الأخرى.

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