Honor تحدد رسميًا موعد وصول الهاتفين Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، أكدت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Honor Play 4 و Honor Play 4 Pro في اليوم الثالث من شهر يونيو المقبل.

في الأسبوع الماضي رأينا أولى الصور للهاتف Honor Play 4 Pro، والآن حان الوقت لإلقاء نظرة على مظهر الهاتف Honor Play 4 الذي ظهر للتو على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA جنبًا إلى جنب مع مواصفاته التقنية الكاملة.

ووفقا للمعلومات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فيبدو أن الهاتف Honor Play 4 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.81 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة التنظيمية الصينية كذلك أن الهاتف Honor Play 4 سيصل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومع أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

هذا مثير جدًا للإهتمام بالنظر إلى أن الهاتف Honor Play 4 Pro يملك كاميرتين فقط في الخلف. ومع ذلك، يُتوقع أن يستخدم الهاتف Honor Play 4 Pro مستشعر أفضل وأقوى مما يمكنه من تقديم نتائج أفضل على مستوى التصوير.