سامسونج جاهزة للبدء بإنتاج المعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر في شهر أغسطس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بتطوير تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر في الأشهر القليلة الماضية، والآن تكشف التقارير الواردة من كوريا الجنوبية أن الشركة جاهزة لبدء الإنتاج الضخم. وكشف موقع ZDNet أن المعالج الرائد التالي لشركة سامسونج سيحمل إسم Exynos 992، وسيكون القرار النهائي لشركة سامسونج عما إذا كان سيتم إستخدام هذا المعالج في سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series أم لا في شهر أغسطس المقبل.

المعالج Exynos 9992 سيستخدم أنوية Cortex-A78 من شركة ARM، ومعالج الرسوميات Mali-G78. من الناحية النظرية، هذا يعني كفاءة أكبر بنسبة 20 في المئة في المعالج المركزي مقارنة مع أنوية Cortex-A77 الموجودة في المعالج Exynos 990، في حين أن معالج الرسوميات سيُقدم أداء أفضل بنسبة 25 في المئة من معالج الرسوميات Mali-G77. أكدت لنا شركة ARM أنه سيتم إستخدام نواة Cortex-A78 في المعالجات التي تستند على تكنولوجيا 5 نانومتر والتي يجري تطويرها أيضًا من قبل شركة TSMC الرائدة في مجال صناعة المعالجات.

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وفقًا لمصادر مُطلعة على المسألة، قد تستخدم شركة سامسونج المعالج Exynos 992 فقط في سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series التي سيتم بيعها في كوريا الجنوبية، بينما سيتم إستخدام المعالج Snapdragon 8xx في الوحدات الدولية. وبهذه الطريقة، ستثبت شركة سامسونج قوتها في مجال أشباه الموصلات في محاولة لجذب الشركات للتحول من منافستها التايوانية، TSMC.