خدمة Google Stadia تحصل على الوضع 1440p، وتحتضن دفعة جديدة من الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بتفعيل إمكانية تشغيل الألعاب بدقة 4K على خدمة بث الألعاب السحابية Google Stadia في أوائل شهر مارس الماضي مع العلم بأنه تم إطلاق الخدمة في الأصل مع الدعم لدقة 1080p فقط. الآن، قررت شركة جوجل توفير خيار متوسط يتمثل في 1440p. وبالتالي، إذا كان جهازك يستوفي الشروط لتشغيل الألعاب بدقة 4K ولكن الإنترنت لديك لا يمكنها التعامل مع هذه الدقة العالية، فهناك الآن خيار 1440p لتجربته. ستحتاج إلى شاشة تمتاز بدقة 1440p أو 4K وجهاز Chromecast Ultra أو Windows PC.

هناك المزيد من الألعاب القادمة إلى خدمة Google Stadia أيضًا، فهناك لعبة Jotun: Valhalla Edition التي تُكلف 15$، ولعبة Sundered: Eldritch Edition التي تُكلف 20$، ولعبة MK11: Aftermath التي تُكلف 40$، ولعبة The Crew 2: Hobbies التي تُكلف 50$. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الألعاب متاحة للشراء إبتداءً من اليوم، وستلتحق بهم لعبة The Elder Scrolls Online يوم 16 يونيو والتي ستكون متاحة مجانًا على Google Stadia Pro.

أيضًا، يمكنك الآن لعب PUBG Rated Mode، وهذا الوضع يتطلب قواعد مختلفة وأكثر تنافسية. هذا الوضع متاح فقط للاعبين الذين يستخدمون وحدات التحكم.

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