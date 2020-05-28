سامسونج تكشف عن تفاصيل حول بطاقتها الإئتمانية، وستصل صيف هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج أنها تعمل على بطاقة خصم فعلية تتماشى مع خدمة الدفع Samsung Pay منذ فترة، والآن قررت الشركة الكورية الجنوبية أخيرًا الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه البطاقة من خلال تدوينة نشرتها على مدونتها الرسمية. الخدمة الجديدة تُدعى Samsung Money By Sofi، وهي مدمجة في Samsung Pay الموجودة بالفعل.

ستسمح لك Samsung Money بفتح حسابات خاصة أو مشتركة وبمجرد إستلام بطاقة الخصم الفعلية الخاصة بك، يمكنك إدارة جميع أموالك من خلال الخدمة والقيام بكل شيء تريده دون الحاجة إلى الإتصال أو زيارة أحد فروع البنك. إن سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي Allpoint ATM في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكي سيُكلفك لكن سامسونج ستقوم بسداد الرسوم.

يمكنك أيضًا الوصول إلى برنامج المكافآت Samsung Rewards بحيث يمكنك كسب نقاط مع كل عملية شراء. عندما تصل إلى 1000 نقطة، يمكنك إستخدامها وإستبدالها إلى مكافآت نقدية. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على رسوم فائدة أعلى من المعتاد عند توفير المال في حساب Samsung Money الخاص بك.

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من المثير للإهتمام ملاحظة أن البطاقة الفعلية لا تحتوي على رقم أو CVV مكتوب عليها. لا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات إلا من خلال تطبيق Samsung Pay.

نظرًا إلى أنه لم يتم بعد إطلاق هذه الخدمة، فبإمكانك الإنضمام إلى قائمة الإنتظار وسيتم إعلامك عندما يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الصيف.