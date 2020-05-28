الهاتف LG Velvet الأحدث من LG يشق طريقه إلى أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف LG Velvet في كوريا الجنوية أوائل الشهر الجاري، والآن شق هذا الهاتف طريقه إلى المتاجر الأوروبية، على الرغم من أنه لم يتم بعد ذكر الأسعار ومواعيد الإطلاق.

للتذكير، الهاتف LG Velvet الجديد من شركة LG يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765 5G، ويضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع، وشاشة OLED بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة LG كذلك أن الهاتف LG Velvet يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوتية مزدوجة، كما أنه يحمل شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD.

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وفيما يخص الأسعار، فقد كشفت لنا شركة LG أن الهاتف LG Velvet يُكلف ما يُعادل 735 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، ولا نعرف حتى الآن ما إذا كان سيكلف نفس السعر في القارة العجوز، ولكننا سنتأكد من ذلك قريبًا.